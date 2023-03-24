Gil, dua ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, "Halkımız ve hükümetimiz, ibadetler yoluyla inançlarını güçlendiren, lütfu ve inayeti için Yüce Allah'a şükranlarını ve bağlılıklarını tazeleyen tüm insanların manevi duygularla yerine getirdiği ibadetlerin yanındadır." mesajını paylaştı.

Mutlu ve sağlıklı bir ramazan dileyen Gil, "Bolivarcı halk ve hükümet, bu derin tefekkür ve muhakeme anlarında, insanlığın ve İslam halkının esenliği için yapılan duaların Yüce Allah'a ulaşmasını temenni ediyor." ifadesini kullandı.