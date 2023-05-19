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Dünya
AA 19.05.2023 19:19

Yemen: Husiler ateşkesin yenilenmesini engelliyor

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husileri ülkede ateşkesin yenilenmesini engellemekle suçladı.

Yemen: Husiler ateşkesin yenilenmesini engelliyor
[Fotograf: AFP]

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin olağan toplantısının açılışındaki konuşmasında, Yemen'deki ateşkes konusuna değindi.

Ülkesinde hükümet ile Husiler arasında ateşkesin yenilenmesi için Suudi Arabistan ve Umman'ın yoğun çabalar sarf ettiğini vurgulayan Alimi, hükümetin her türlü iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen Husilerin yaklaşık 8 aydan beri ticari tankerlerin petrol limanlarına yanaşmasını engellemeye devam ettiğine dikkati çekti.

Husilerin sürdürdüğü ihlallerin önüne geçme çağrısında bulunan Alimi, İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri düzeltecek anlaşmanın bölgenin istikrarı bağlamında memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sudan: HDK silahları bıraktığı zaman onları affederiz

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın temsilcisi Büyükelçi Defullah el-Hac Ali de Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin olağan toplantısının açılışında konuştu.

Sudan'da yaşanan silahlı çatışmalar sebebiyle Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın Cidde'deki zirveye katılamadığını dile getiren Ali, Burhan'ın ordu birliklerinin yanında durduğunu ifade etti.

Sudan ordusunun çatışmaları kendi lehine dönüştürecek güçte olduğuna dikkati çeken Ali, "İsyanı hızlıca bitirme gücümüz vardı ancak Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) sivilleri canlı kalkan yaptı." dedi.

HDK'yi sivillere yönelik katliamlar yapmak ve ateşkeslere bağlı kalmamakla suçlayan Ali, HDK'nin aynı zamanda başkent Hartum'daki diplomatik temsilciliklere saldırılar düzenlediğini aktardı.

Sudan'da yönetimin savaştan yana olmadığına ve HDK'nin barışa yanaşması durumunda bunu kabul edeceklerine vurgu yapan Ali, "HDK silahları bıraktığı zaman onları affederiz." ifadelerini kullandı.

HDK ihlallerinin uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesinden endişe ettiklerini kaydeden Ali, Sudan'da çatışmaların sona ermesi ve yeniden imar süreci konusunda Arap Birliği'nin desteklerine güvendiklerinin altını çizdi.

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