Yemen Ordusu Sözcüsü Abduh Mucella, ateşkesin Husiler tarafından 1230 kez delindiğini açıkladı.

Savaş cephelerinden Marib, Taiz, Cevf, Sade, Hacce ve Dali illerinde ateşkesin delindiğine işaret eden Mucella, bu bölgelerin topçu ateşiyle hedef alındığını, patlayıcı taşıyan insansız hava araçları tarafından vurulduğunu ve keskin nişancıların mevzi önlerine yerleştirildiğini belirtti.

Mucella ayrıca Husilerin, Marib ve Taiz illerine balistik füzelerle saldırdığını, sivil yerleşimlerde çok sayıda maddi hasara ve insanların yaralanmasına neden olduklarını söyledi.

Husilerin ateşkesi delme girişimlerine karşı askeri ve siyasi otoritenin talimatlarına bağlı kaldıklarını aktaran Mucella, ateşkesi bozmadıklarının altını çizdi.

"Düşman güçleri son 24 saat içinde 95 kez ateşkesi ihlal etmiştir"

Öte yandan İran destekli Husiler de ateşkesin Yemen hükümetine bağlı güçler tarafından delindiğini öne sürdü.

Husilere bağlı Saba haber ajansının askeri bir kaynaktan aktardığı bilgide "Düşman güçleri son 24 saat içinde 95 kez ateşkesi ihlal etmiştir" ifadesi yer aldı.

Kaynak, hükümete bağlı güçlerin, Apaçi helikopterleriyle Marib ilinde uçuşlar yaptığını ve 11 ilde de 24 silahlı keşif uçuşu gerçekleştirdiğini aktardı.

Hükümet güçlerince Beyda, Marib ve Hacce illerinde topçu atışı yapıldığı ve 8 roketli saldırıda bulunulduğu ve Marib, Taiz, Cevf, Dali ve Suudi Arabistan sınırına yakın bölgelerde milislerin evlerine yönelik ateş açıldığı kaydedildi.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.