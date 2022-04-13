Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 04:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'dan Yemen'e yardım konferansı için yeni çağrı
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan, Yemen'in ekonomisine destek amaçlı uluslararası konferans düzenlenmesi için tekrar çağrıda bulundu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre Bakanlar Kurulu, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde'de toplandı.
Bakanlar Kurulu, Yemen'deki geçiş süreci görevini tamamlaması için Başkanlık Konseyi'ne desteğini yinelerken, ülkenin güvenlik, istikrar ve refaha kavuşması arzusunda olduklarını vurguladı.
Kurulda, Yemen ekonomisine destek ve petrol türevlerinin tedariki için gerekli mali kaynakları seferber etmek adına uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısı tekrar edildi.
Suudi Arabistan, Yemen'de Başkanlık Konseyi kurulmasını memnuniyetle karşılamış ve akabinde ülke ekonomisine 3 milyar dolarlık mali destek verileceğini açıklamıştı.
Etiketler: Suudi Arabistan Yemen
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