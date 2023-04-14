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Dünya
AA 14.04.2023 10:17

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında esir takasına başlandığı bildirildi.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Adnan Huzam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsviçre'de varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ile Husiler arasında karşılıklı esir değişimi operasyonuna başlandığını söyledi.

Esirlerin ailelerine kavuşmalarının mutluluk verici olduğunu belirten Huzam, aynı zamanda bunun Yemen'deki çatışan taraflar arasında ilişki kurulmasında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Huzam, bu gibi adımlar sayesinde daha fazla esir değişimi yapılmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilerin serbest bıraktığı esirlerin ICRC uçağıyla Aden Uluslararası Havalimanı'na varmasıyla eş zamanlı Yemen hükümetinin serbest bıraktığı kişiler de Sana'ya ulaştı.

Husiler tarafından serbest bırakılanlar arasında yer alan eski Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Nasır Mansur ve eski Savunma Bakanı Mahmud es-Sabihi'yi karşılamak üzere Yemen Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi, Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles ile bazı hükümet yetkililerinin Aden Uluslararası Havalimanı'nda bulunduğu aktarıldı.

Takasın ilk aşaması kapsamında bugün Husilerden 250, Yemen hükümetinden 70 kişinin serbest bırakılması bekleniyor.

Toplam 887 kişinin serbest bırakılması öngörülüyor

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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