ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasına ilişkin Yellen, ABD Hazine Bakanlığının olağanüstü önlemleri uygulamaya başladığını, bu önlemlerin haziran ayının başına kadar süreceğini ancak yine de bunun bir garantisi olmadığını söyledi.

ABD'nin olası bir temerrüde düşmesinin sonuçlarını değerlendiren Yellen, "Şüphesiz ABD ekonomisinde bir resesyona neden olur ve küresel bir mali krize neden olabilir. Doların rezerv para birimi rolünü kesinlikle baltalayacaktır." dedi.

Yellen, borç limitinin yükseltilmesinin üzerinde "müzakere edilemeyecek ya da pazarlık yapılamayacak" bir konu olduğunu belirterek, "Amerika, vadesi gelen tüm faturaları zamanında ödeyen güvenilir bir borçlu olmalı ve Kongre bunu yapmanın bir yolunu bulmalı. Geçmişte hep böyle olmuştur." diye konuştu.

"Enflasyon konusunda gerçekten çok iyi bir ilerleme gördük"

Ülkedeki yüksek enflasyona da değinen Yellen, enflasyonla mücadelede kaydettikleri ilerlemenin kendisini cesaretlendirdiğini dile getirdi.

Yellen, "Bence ABD'de enflasyon konusunda gerçekten çok iyi bir ilerleme gördük." dedi.

Enflasyonun hane halkları için bir endişe olmaya devam ettiğini belirten Yellen, ancak enflasyonu yükselten tedarik zinciri darboğazlarının çözüldüğünü söyledi.