Mach kasabasından Peşaver şehrine doğru giden yolcu treni, Bolan bölgesinde raylara döşenen uzaktan kumandalı bomba ile hedef alındı.

Saldırıda lokomotif dahil trenin 8 vagonu raydan çıktı, 18 kişi yaralandı.

Yetkililer, yolcuların güvenli şekilde tahliyesi için bir başka trenin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Devrilen vagonların raylardan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan'da ayrılıkçı hareketler onlarca yıldır sürüyor

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, ülkedeki en yüksek yoksulluk oranına sahip.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, merkezi hükûmetin Belucistan'ın zengin doğal gaz ve yeraltı kaynaklarını adaletsiz şekilde kullandığını belirterek burada ayrı bir devlet kurmayı istiyor.

Terör saldırıları arttı

Öte yandan, Pakistan Talibanı (TTP) da son dönemde saldırılarını artırdı.

TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.