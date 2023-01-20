Yerel basında çıkan haberlere göre, dün teröristlerce kuzeydeki Bam kentinde gönüllü milis gücüne yönelik düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Aynı gün öğleden sonra kuzeybatıda yer alan Nayala kentinde gönüllü milis ve askerlerden oluşan konvoy teröristlerce pusuya düşürüldü.

Bu olayda da 1'i sivil 11 milis öldü.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.