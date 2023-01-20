Taliban Geçici Hükümetinin İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu İle Mücadele Departmanı Müdürü Hasibullah Ahmedi, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Son 3 günde ülke genelinde binlerce bağımlının soğuktan donmamaları için toplandığını ifade eden Ahmedi, bu sayının sadece başkent Kabil'de 5 bin olduğunu dile getirdi.

Ahmedi, "Vilayetlerde yaklaşık 10 bin 500 uyuşturucu bağımlısı toplandı ve sağlık kurumlarına teslim edildi." dedi.

Kabil'de ülkenin uyuşturucu bağımlılarına hizmet veren en büyük hastanesi İbn-i Sina Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi Hastanesi yetkilileri ise son günlerde 3 bin yeni uyuşturucu bağımlısının hastaneye getirildiğini belirtti.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Afganistan genelinde 3 milyondan fazla uyuşturucu bağımlısı bulunuyor.

78 kişi donarak yaşamını yitirdi

Özellikle son 10 günde Afganistan genelinde soğuk havanın etkisini artırması nedeniyle onlarca kişi donarak öldü.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı, ülke genelinde 78 kişinin donarak yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kış mevsiminin başlangıcından bu yana sokaklarda yaşayan 45 uyuşturucu bağımlısının donarak hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Afganistan Meteoroloji Kurumu ise bu kış havanın geçen kışa göre iki kat daha soğuk olduğunu, eksi 34 derece ile Gor vilayetinde en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğünü bildirmişti.