Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 21:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kosova'da sel maddi zarara yol açtı
[Fotograf: AA]
Kosova'nın Skenderay kasabasında dün meydana gelen sel maddi zarara yol açtı. Sağanak nedeniyle Skenderay merkezinde `Klina` nehrinin taşması sonucu meydana gelen selde çok sayıda evi su bastı, park halindeki otomobil ve traktörler zarar gördü.
Sel baskınlarının yaşandığı yerlerde vatandaşların yardımına Kosova Güvenlik Gücü (FSK), itfaiye ve yerel yetkililer koştu.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Savunma Bakanı Armend Mehaj ve Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi ile beraber botlarla tahliye operasyonları yürüten FSK askerlerini ziyaret etti.
Kurti, Kosova hükümetinin tüm imkanlarıyla sel baskınlarının yaşandığı bölgelerdeki vatandaşların yanında olduğunu, onlara her türlü desteği verdiğini söyledi.
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