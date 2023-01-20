Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya’daki 30 ton turp, kötülükleri kovmak için zırhlı kostüm giyen kişiye fırlatıldı
[Fotograf: AA]
İspanya'nın güneybatısındaki Extremadura bölgesinin en ilginç geleneklerinden `Jarramplas Festivali`nde kötülükleri temsilen zırhlı kıyafet giydirilen kişiye tonlarca turp fırlatıldı.
İspanya'nın Piornal kasabasında 19-20 Ocak'ta düzenlenen festival bölge halkı için büyük önem taşıyor.
Kasabalı turp yağmuruna tutulan kişi olmak için can atıyor.
Festivalin kökeni Orta Çağ'a dayanıyor.
Eskiden sığır hırsızlarının sokakta dolaştırılması ve üzerlerine sebze meyve atılmasının ardından ortaya çıktığı belirtiliyor.
Etiketler: İspanya
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