Dünya
Yarasa adamlar gökyüzünde süzüldü22 Aralık 2019 Pazar 17:50 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 18:03
Dünyanın en tehlikeli yarışlarından biri olan 2019 Dünya Yarasa Adam Atlayışı, Çin'de başladı. Cesur sporcular yarasayı andıran özel giysileriyle, yüzlerce metre yükseklikten kendilerini aşağıya bıraktı.
Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte bir sıcak hava balonundan atlayan sporcular, gökyüzünde süzüldü.
Yarışmaya Çin, ABD, İngiltere, Fransa ve Avustralya da dahil olmak üzere 10 ülkeden toplam 14 sporcu katıldı.
Sporculara engelli ve down sendromlu öğrenciler de eşlik etti.
3 gün süren yarışmanın galibi son turda, toplam puanlara göre belirlenecek.
Kaynak: TRT Haber
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