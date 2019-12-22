Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte bir sıcak hava balonundan atlayan sporcular, gökyüzünde süzüldü.

Yarışmaya Çin, ABD, İngiltere, Fransa ve Avustralya da dahil olmak üzere 10 ülkeden toplam 14 sporcu katıldı.

Sporculara engelli ve down sendromlu öğrenciler de eşlik etti.

3 gün süren yarışmanın galibi son turda, toplam puanlara göre belirlenecek.

Kaynak: TRT Haber

