Dünya
Somali'de otele bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü22 Aralık 2019 Pazar 17:22 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 17:26
Somali'nin başkenti Mogadişu'da askerlerin kaldığı otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mudug ilinin Galkayo ilçesinde dün gece Somali ordusuna mensup askeri yetkililerin kaldığı otelin girişinde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 2'si asker 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralıların hastanedeki tedavileri sürdürülüyor.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: bombalı saldırı Somali