Nature Communications'da yayınlanan araştırmaya göre , araştırmacılar hangi memelilerin yeni koronavirüs hastalıklarına ev sahipliği yaptığını tahmin etmek için Yapay Zeka (AI) algoritması kullandı.

Amaç yeni salgınları yaygınlaşmadan önce belirlemeye ve tahmin etmeye çalışmaktı.

Koronavirüsler ile memeliler arasındaki ilişki

COVID-19, hayvanlardan insanlara sıçrayan ve yarasalardan kaynaklandığı öne sürülen bir virüs.

Bilim insanları bu nedenle koronavirüsler ile memeliler arasındaki ilişkileri daha iyi anlamaya çalışıyorlar.

Bilim insanları AI algoritması ile 411 bilinen koronavirüs ile 876 memeli türü arasındaki ilişkileri inceledi.

DeepWalk adı verilen bir cihaz ile üç soruya yanıt arandı.

Hangi türlerde tanımlanamayan koronavirüsler olabilir, koronavirüsler için en olası konakçılar nelerdir ve hangi koronavirüsler bulaşma olasılığı en yüksek ve gelecekteki yeni virüsler için kaynak görevi görüyor?

126 insan dışı türün potansiyeli olduğu keşfedildi.

Sonuçlara göre Asya palmiye misk kedisi 32 , At nalı yarasasının 68 farklı koronavirüs taşıyor.

Kirpi, Avrupa tavşanı ve evcil kediler çok sayıda koronavirüse ev sahipliği yapıyor.

Yapay zekaya karşı tepkiler sürerken, çalışma, yeni virüslerin ölümcül salgınlara dönüşmesini önlemede teknolojinin nasıl kritik hale gelebileceğinin altını çiziyor.

Araştırma sonuçlarının salgını önleme ve azaltma stratejilerine yardımcı olabileceği ve gelecekteki yeni koronavirüsler için hayati bir erken uyarı sistemi sağlayabileceği belirtiliyor.