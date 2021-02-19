Meksika’da polis yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Sonora eyaletine bağlı Cajeme şehrinde, resmi mezarlığa yakın bir alanda 2 ceset ve 4 iskelet kalıntısı bulunduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra Veracruz eyaletinde de Ulusal Arama Komisyonuna bağlı uzmanlar, plastik poşetlere sarılı halde çukurların içine gömülmüş insan uzuvları buldu.

Yetkililer, söz konusu bölgedeki ceset sayısının henüz belirlenemediğini ifade etti.

Uyuşturucu kaçakçıları öldürmüş olabilir

Bulunan uzuvların 10 kişiye ait olduğu ve söz konusu kişilerin, uyuşturucu kaçakçılarınca öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Arama çalışmalarında, kayıp kişilerin akrabalarından oluşan gönüllü ekipler büyük rol oynadı.

Geçen yıl 189 ceset bulunmuştu

Öte yandan bölgenin toprak yapısı nedeniyle cesetlerden DNA örnekleri almanın zor olabileceği açıklandıç

Birbirine rakip uyuşturucu çeteleri arasında çekişmelere sahne olan Veracruz’da daha önce de uyuşturucu çetelerince kaçırılan kişilere ait cesetler bulunmuştu.

Jalisco eyaletine bağlı El Salto şehrinde geçen yıl toplam 189 ceset tespit edilmişti.