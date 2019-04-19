BBC'nin haberine göre, Pawan Kumar adlı seçmen, Hindistan'daki parlamento seçimleri çerçevesinde dün kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletinde oyunu kullandıktan sonra, yanlışlıkla iktidardaki Bharatiya Janata Partisine (BJP) oy verdiğini fark etti.

Kumar, sosyal medyada paylaşılan videoda, yerel bir partiye oy vermek istediğini ancak oylama makinesinde çok sayıda sembolün kafasını karıştırdığını söyledi.

"File oy vermek istedim ama yanlışlıkla çiçeğe oy verdim." diyen Kumar, pişmanlığın yol açtığı öfkeyle çıkmaz mürekkebe batırılan işaret parmağını kesti.

Hindistan'da parlamento seçimlerinde iktidardaki BJP'nin sembolü nilüfer çiçeği iken fil, Bahujan Samaj Partisinin sembolü olarak kullanılıyor.

Bazı bölgelerde okuryazarlık oranının düşük olduğu Hindistan'da parti sembolleri seçmenlerin işini kolaylaştırıyor.

Hindistan'da 11 Nisan'da başlayan parlamento seçimlerinin ikinci aşaması dün yapıldı.

Seçimlerin diğer aşamaları, 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

Kaynak: AA