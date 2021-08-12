İtalya, Avrupa'nın en yüksek sıcaklığını kaydettiği belirtiliyor.

İtalya'nın Sicilya adası’nın 48.8 ile Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığı kaydetmiş olabileceği belirtiliyor.

Bölge yetkilileri, sıcaklığın Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından teyit edilmesini bekliyor.

WMO'ya göre, Avrupa'daki mevcut resmi kayıt, 1977'de Atina, Yunanistan'da kayıtlı 48 derece idi.

Afrika'dan yükselen bir antisiklonların (yüksek basınçlı atmosferik alanlar) anakara İtalya üzerinden kuzeye yönelmesi ve başkent Roma da dahil olmak üzere şehirlerde sıcaklıkları daha da artırması bekleniyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı birkaç bölgede aşırı sıcaklık için kırmızı uyarılar yayınladı ve en yüksek sağlık riskiyle karşı karşıya olan şehirlerin sayısının Cuma gününe kadar 8’den 15'e çıkması bekleniyor.

Orman yangınları sürüyor

Bazı ülkelerin on yıllardır en yüksek sıcaklıklarını kaydettiğini gören Akdeniz ısı dalgası, Sicilya, Calabria ve Puglia ile birlikte güney İtalya'da orman yangınlarının yayılmasına yol açtı.

İtalyan itfaiyeciler,Çarşamba günü 12 saatlik bir süre boyunca Sicilya ve Calabria'da 300'den fazla operasyona katıldıklarını ve binlerce dönümlük araziyi yakan alevleri kontrol etmek için gece boyunca mücadele ettiklerini söyledi.

İtalyan medyası, ikisi Calabria'da ve biri Sicilya'da olmak üzere yangınla nedeniyle 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yunanistan'da alevler altında

Yunanistan genelinde de güçlü rüzgarlar ve kuru bitki örtüsünün körüklediği orman yangınları devam ediyor.

Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in "kabus gibi bir yaz" olarak nitelendirdiği yangınlarda alevlerle mücadele sürüyor.

İklim değişikliği körüklüyor

İklim değişikliği, orman yangınlarını körüklemesi muhtemel sıcak ve kuru hava riskini artırıyor.

Sanayi çağı başladığından beri dünya şimdiden yaklaşık 1,2 derece ısındı ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetler emisyonlarda önemli kesintiler yapmadıkça sıcaklıkların yükselmeye devam edeceği belirtiliyor.