Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 15:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular
ABD'nin Massachusetts eyaletinde trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini dışarı attı.
ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'de yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu banliyö treni, Mystic Nehri üzerindeki demiryolu köprüsündeyken alevlere teslim oldu.
Paniğe kapılan yolcular trenin pencerelerinden atladı.
Bir yolcunun ise nehre atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı öğrenildi.
Tüm yolcular trenden çıkmayı başarırken, yaralanan kimse olmadı.
Yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı aktarıldı.
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