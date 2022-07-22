Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Adalet Bakanlığının, JAFI'nın ülkedeki temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurmasını değerlendirdi.

"Bunun ülkedeki beyin göçünü engellemek için yapılıp yapılmadığı" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu, beyin göçüyle değil, Rus mevzuatına uyulmasıyla ilgilidir" dedi.

Peskov, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için Adalet Bakanlığına başvurulması gerektiğini belirtti.

Duruşma 28 Temmuz'da yapılacak

Rusya Adalet Bakanlığının, JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğini tasfiye etme talebinde bulunduğu dün bildirilmişti.

Konuyla ilgili ön inceleme duruşmasının 28 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

JAFI, dünyadaki Yahudilerin İsrail ile bağlantılarını sağlama amacıyla 1929'da kurulmuştu.

Söz konusu ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde faaliyet yürütmesiyle de biliniyor.