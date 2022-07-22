Dover Limanı'ndaki yetkililer, beklemelerin Fransa sınırındaki yetkililerin eksikliğinden kaynaklandığını, bunun da turist ve yük trafiği oluşturduğunu söyledi.

Liman yetkililerinin yaptığı açıklamada, Fransız sınır polisinin sayısının "yetersiz olduğu" ve "yetkili sayısının yoğun yaz döneminin ilk hafta sonunu sorunsuz şekilde geçirmek için gerekenin çok altında kaldığı" duyuruldu.

Yetkililer, sınır kontrollerine ulaşmak için bekleme süresi 4 saati aşan kuyruklar oluştuğunu, yolcuların buna hazırlıklı gelmeleri gerektiğini aktardı.