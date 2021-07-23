Avrupa'nın batısını etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel, can kayıplarına neden oldu.

Selden en çok etkilenen ülke olan Almanya ise felaketin yaralarını sarmaya çalışırken bir televizyon muhabirinin yaptıkları gündem oldu.



Afet bölgesine giden RTL muhabiri Susanna Ohlen'in görüntüleri ülkenin gündemine bomba gibi düştü.

Ohlen, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Orada yardım çalışmalarına katıldığına dair haber yaptı.

Yalandan çamur sürdü



Haberinin inandırıcılığını artırmak için de üzerine çamur sürdü. O sırada çevredeki bir kişi tarafından anbean görüntülendiğinden habersizdi.

Görüntünün sosyal medyada kısa sürede yayılması üzere kanal yönetimi harekete geçti.

İşine son verildi

RTL’den yapılan açıklamada, "Muhabirimizin bu hareketi gazetecilik ilkeleri ve bizim habercilik anlayışımıza kesinlikle bağdaşmamaktadır" denildi.

2008'den bu yana RTL'de görev yapan 39 yaşındaki Ohlen'in işine son verildiği kaydedildi.