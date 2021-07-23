Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF), Oicha kenti yakınlarında düzenlediği saldırıda 16 sivil öldü.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına sahne oluyor.