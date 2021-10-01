Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 12:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yakıt kriziyle dalga geçti, istasyona atla geldi
İngiltere'de akaryakıt istasyonlarına yakıt ikmali yapabilecek tanker şoförü eksikliği, ülkede paniğe yol açtı. Uzun araç kuyruğunun olduğu bir istasyona atı ile gelen adam, şarkı söyleyerek mevcut durumla dalga geçti.
İngiltere'de, TIR ve kamyon şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki krizi dinmiyor.
Hükümet, krizin etkilerini hafifletmeye yönelik ek önlemler duyurmasına rağmen,
Sürücüler, akaryakıt istasyonlarının önünde uzun süre sıra bekliyor.
Başkent Londra'nın güney batısındaki Thames Ditton kasabasında da durum farklı değildi.
Akaryakıt istasyonunda sürücüler saatlerdir kuyrukta bekliyordu...
Ancak, yanlarından at üstünde şarkı söyleyen bir adamın geçtiğini görünce gülmeye başladılar.
Akaryakıt kriziyle dalga geçen, Gus Lee-Dolphin'in görüntüleri, sosyal medyada da ilgi topladı.
Dolphin, bir kaç gün önce de, akaryakıt istasyonun önünde bekleyen araçların arasından şarkı söyleyerek bisikletiyle geçmişti.
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