İşgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'a bağlı Urif Köyü Konsey Başkanı Mazin Şahade, köye baskın düzenleyen 15 kadar Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait evlere taşlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda bazı Filistinlilerin yaralandığını birkaç evin de hasar gördüğünü belirten Şahade, olayın ardından köye giren İsrail polisinin ise Filistinlileri değil Yahudi yerleşimcileri koruduğunu ve olaya tepki gösteren köylülere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini anlattı.

Şahade, atılan gaz nedeniyle bazı Filistinlilerin zor anlar yaşadığını aktardı.

Nablus'un güneyinde bulunan Urif köyündeki Filistinliler, sık sık Yitzhak yerleşim biriminde yaşayan Yahudilerin saldırısına maruz kalıyor.

Kaynak: AA