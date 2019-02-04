Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimci, Ramallah'ın Dir Debvan beldesine baskın düzenleyerek beldedeki caminin duvarına İbranice ırkçı sloganlar yazdı, "Davud Yıldızı" çizdi.

Belde sakinlerinin, saldırıya uğrayan cami içerisine atılmış bir cisim bulduğu belirtildi. Bölgedekiler, Yahudi yerleşimcilerin söz konusu cisimle camiyi ateşe verme girişimi olduğunu tahmin ediyor.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar düzenliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi var. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA, Arab48