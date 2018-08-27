Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria’da "ırkçı saldırı"

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait çok sayıda aracı tahrip ettiği ve bazı evlerin duvarlarına ırkçı ifadeler yazdığı belirtildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:19





