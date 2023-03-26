Filistin devlet radyosunda yayımlanan habere göre Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesinde Filistinli bir aileye ait eve molotofkokteyli attı.

Çocuklar dahil ev halkı uykuda olduğu sırada atılan molotofkokteyli yangına neden oldu.

Görgü tanıkları, ev sahibi Ahmed Avaşira'nın ailesini yangından kurtardığını ancak tüm eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından "Filistinli ailenin evinin kundaklanmasına" tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Sincil beldesinde Filistinlilere ait bir evin ateşe verilmesini şiddetle kınadı.

Açıklamada, "Terör unsurlarının, 6 kişilik bir ailenin bulunduğu eve yanıcı madde attığı, bu kişilerin mucizevi şekilde kurtulduğu" bilgisi verildi.

Saldırının sorumluluğunun doğrudan İsrail hükümetine ait olduğu vurgulanan açıklamada, yaşanan olaylar, "gerginliği tırmandırma ve daha fazla gerilim yaratmada ısrar" şeklinde nitelendirildi.

Tulkerem'de 3 Filistinli gözaltına alındı

Filistin devlet televizyonunda yer alan habere göre de İsrail güçleri, Tulkerem'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamptaki bir evin etrafını saran İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışma çıktı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin bölgede 3 Filistinliyi gözaltına aldığı ve olay yerinden çekildiği bilgisi verildi.

Nablus ve Mescid-i Aksa'da gerginlik

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Huvvara beldesinde dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. İsrail güçleri, Nablus kentinin çevresinde birçok bölgeye kontrol noktası kurarak kenti giriş-çıkışlara kapatmıştı.

Nablus çevresindeki çeşitli noktalarda toplanan Yahudi yerleşimciler de Filistinlilerin mülklerine ve araçlarına saldırmış; Deyr Şeref beldesinde bir lokantayı basarak camlarını kırmıştı. Yerleşimcilerin, yüzüne doğrudan biber gazı sıktığı lokanta sahibi de hastanede tedavi altına alınmıştı.

Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında ise İsrail askerlerinin saldırısı sonucu bir Filistinlinin bacağı kırılmıştı.

Öte yandan İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Polis, itikaftakilerden ikisini gözaltına alırken diğerlerini, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Silsile Kapısı'ndan çıkarmış ve telefonlarına da el koymaya çalışmıştı.