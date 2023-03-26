Almanya'da 2022 yılı polis suç istatistiklerine ilişkin rapor Alman Die Welt gazetesi tarafından paylaşıldı.

Gazetenin 30 Mart'ta İçişleri Bakanlığınca resmi olarak duyurulacak olan rapora dayandırdığı habere göre, Almanya'da geçen yıl işlenen suçlar bir önceki yıla göre yüzde 11,5 oranında arttı.

2022’de 5 milyon 628 bin suç, kayda geçti.

Şüpheli sayısı da 2021'e göre yüzde 10,7 artarak 2 milyon 93 milyona yükseldi.

Şüphelilerden 783 binden fazlasını Alman pasaportuna sahip olmayan sığınmacılar, mülteciler ve Almanya'da yasa dışı olarak yaşayan kişiler oluşturuyor.

Raporda suç işleyen 14 yaşın altındaki çocukların sayısındaki çarpıcı artış dikkat çekiyor.

Buna göre 2022 yılındaki suç şüphelisi çocuk sayısı yüzde 35,5 artarak 93 bini geçti.

14-18 yaşları arasındaki şüpheli genç saysı ise 189 bine ulaştı.

Çocuklar ve gençler tarafından en sık işlenen suç, hırsızlık oldu.

Bunu yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu takip etti.