Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail askerlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimcilerin, Burka köyü yakınlarındaki Humeş yerleşim biriminden araçlarıyla geçen Filistinlilere taş atarak saldırdığını ifade eden Daglas, olayda 3 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

Daha önce de saldırmışlardı

Yahudi yerleşimciler, 17 ve 18 Aralık'ta da Batı Şeria'da bazı köylere baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açmış ve mülklerine zarar vermişti.