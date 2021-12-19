Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu 4 Filistinli yaralandı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, konuya ilişkin açıklama yaptı.
İsrail askerlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimcilerin, Burka köyü yakınlarındaki Humeş yerleşim biriminden araçlarıyla geçen Filistinlilere taş atarak saldırdığını ifade eden Daglas, olayda 3 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.
Daha önce de saldırmışlardı
Yahudi yerleşimciler, 17 ve 18 Aralık'ta da Batı Şeria'da bazı köylere baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açmış ve mülklerine zarar vermişti.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Yahudi Yerleşimi
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