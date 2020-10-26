Ramallah’a bağlı El-Muğeyyir Belde Belediye Başkanı Emin Ebu Alya, Adei Ad Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Filistin çiftçilerin arazilerinde bulunan onlarca zeytin ağacının kesildiğini açıkladı.

Ebu Alya, 100’den fazla zeytin ağacının kesildiğini, söz konusu ağaçların en az 20 yaşında olduğunu söyledi.

Ebu Alya ayrıca, İsrail’in belde arazilerini ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan birçok Filistinli, geçimini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, kırsal kesimlerde bulunan zeytin bahçelerine zaman zaman saldırılar düzenliyor. Saldırılar özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde artıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.