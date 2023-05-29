Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim biriminde din okulu kurdu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Homesh'te bir din okulu kurulmasının, heyecan verici tarihi bir an" olduğunu ve "tüm İsrail devletini inşa etmeye ve geliştirmeye geçişi temsil ettiğini" kaydetti.

The Jerusalem Post gazetesi de Batı Şeria'daki İsrail Yerleşim Konseyi'nin "Homesh Okulu öğrencileri pazar akşamı Batı Şeria'da din okulu için kalıcı bir bina inşa etti." ifadelerini sayfalarına taşıdı.

Haberde, konsey başkanının atılan adımı "tarihi bir an" olarak tanımladığı aktarıldı.

Filistin yönetiminden tepki

Öte yandan Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de boşaltılan Yahudi yerleşim birimine geri dönülmesi adımına tepki göstererek, bunun uluslararası topluma bir meydan okuma olduğunu ifade etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Ebu Rudeyne, Homesh dahil Filistin topraklarında kurulan tüm Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu vurguladı.

Yahudi yerleşimciler, 2005'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Burka" ile "Sile ez-Zahr" köylerinde Homesh yerleşim birimini kurmuş ancak burası bir yıl sonra boşaltılmıştı.

İsrail'den Yahudi yerleşimlerinin tahliyesini sağlayan yasada değişiklik

İsrail hükümeti mart ayında, Batı Şeria'da Homesh dahil 4 bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin tahliyesini sağlayan 2005 Çekilme Yasası'nın ilgili maddelerini iptal etmişti.

İsrail ordusunun 18 Mayıs'taki kararnamesinde de İsraillilerin tekrar Homesh'e girmesine izin verilirken bu bölgede yeniden Yahudi yerleşimleri inşa edilmesinin önü açılmıştı.

ABD ve Avrupa Birliği, İsrail'in bu kararını kınamıştı.