Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Kalkilya'ya bağlı Cit köyünde bazı Yahudi yerleşimciler, bir Filistinlinin evini uzun süre taşladı.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

Yahudi yerleşimciler, sık sık Filistinlilerin yaşadığı yerlere bu tür saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA