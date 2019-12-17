ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyalet ve yerel yönetim yöneticileri ile Beyaz Saray'daki yuvarlak masa toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Çin ile yaptığı birinci faz ticaret anlaşması için "daha önce böyle bir anlaşma hiç yapılmamıştı" sözlerini kullanan Trump, küreselcilere yüklendi.

Trump, "Küreselciler, ABD mallarının üretimi için dış kaynak kullanıyordu. Bazı küreselciler bizim gerçekten para kaybetmemizi istiyor. ABD, bu insanların umurunda bile değil." görüşünü paylaştı.

"Küreseciler bütçe açığını umursamıyor"

Küreselcilerin bütçe açığını da umursamadığını savunan Trump, "Ben küreselcilerin tam tersiyim. Ben bütçe açıklarını sevmiyorum. Ben bu ülkede fabrikaların ve tesislerin kapatılmasından, başka bir ülkeye gitmelerinden de hoşlanmıyorum." diye konuştu.

Trump, ülkedeki durumu uzun yıllardır izlediğini belirterek, "Ben küreselci değilim. Bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkeye sahip çıkacağız." diye konuştu.

Trump, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Trump'ın, Johnson'ı İngiltere'deki seçimlerde galibiyetinden dolayı kutladığına işaret edilen açıklamada, "İki lider, ABD-İngiltere serbest ticaret anlaşması müzakereleri dahil olmak üzere birçok konuda işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik bağlılıklarını bir kez daha teyit etti." ifadesine yer verildi.

Johnson geçen hafta perşembe günü İngiltere'de yapılan erken genel seçimden galibiyetle çıkmıştı. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 364 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamlamış, böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarası'nda salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara gelmişti.

Trump, Twitter hesabından, "Büyük zaferinden dolayı Boris Johnson'ı tebrik ediyorum!" paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA