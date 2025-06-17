Yafa’da Filistinli aileler sığınağa alınmıyor

İsrail ile İran arasında artan gerilimle birlikte sirenlerin çaldığı Tel Aviv yakınlarındaki Yafa’da, Müslüman Filistinli aileler yeraltı sığınağına alınmadı.

Yafa’daki Yehuda Hayamit Sokağı’nda yaşayan Filistinli vatandaşlar, daha önce kullandıkları sığınağın giriş şifresinin değiştirildiğini söyledi. Gerekçe ise açıkça belirtilmedi. Ancak Filistinli sakinlere göre tek fark kimlikleriydi.

"Artık gelmeyin, kodu değiştiriyoruz"

63 yaşındaki Nasir Ktelat, sağlık sorunları nedeniyle dördüncü katta oturduğunu ve sirenler çalınca birkaç komşusuyla birlikte sığınağa indiklerini anlattı. İlk gün sessizce sığınağa giren grup, ertesi gün geldiklerinde İsrailli komşuların açık mesajıyla karşılaştı:

“Bu son gelişiniz. Artık sizi istemiyoruz. Kodu değiştireceğiz.”

Ktelat, “Oradaki Yahudi komşular sığınağa girmeye devam ediyor ama bize yasak. Bu ayrımcılığa şaşırmadık, çünkü bu bizim için yeni değil.” dedi.

Sığınaklar herkese açık mı?

Filistinli vatandaşlar, nüfusun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Ancak İsrail’deki pek çok Arap mahallesinde kamuya açık sığınak bulunmuyor. Oysa yeni yapılan Yahudi yerleşimlerinde her binada sığınak zorunlu.

Geçtiğimiz hafta, Hayfa yakınlarındaki Tamra kentinde dört Filistinli, İran’dan gelen füzenin bir binaya isabet etmesiyle hayatını kaybetti. 35 bin kişinin yaşadığı kentte tek bir kamu sığınağı bile bulunmuyor. Buna karşılık, yakınlardaki Mitzpe Aviv yerleşiminde yalnızca 1.100 kişi yaşıyor ama tam 13 sığınak mevcut.

"Komşular bile yüz çevirdi"

Filistinli aktivist Abed Abu Shahada, yaşananları “İsrail toplumuna yerleşmiş ırkçılığın” bir örneği olarak değerlendirdi.

“Yafa’daki bu olay bize bir gerçeği daha gösterdi. Bu insanlar sizin komşunuz ama tehlike anında sizi dışarıda bırakıyorlar. Bu yalnızca bireysel bir tutum değil, toplumsal bir meşruiyete sahip.”

Tarihi kent, tarihi yaralar

Yafa, 1948’deki Nekba sırasında büyük ölçüde boşaltılan bir Filistin liman kentiydi. O dönem yüzbinlerce Filistinli, zorla evlerinden çıkarıldı ve çoğu Gazze’ye göç etmek zorunda kaldı.

Bugün Yafa, restore edilmiş yapıları, müzeleri ve turistik noktalarıyla Tel Aviv’in en dikkat çeken bölgelerinden biri. Ancak Filistinli sakinler, kendi mahallelerinin ihmal edildiğini ve yaşam koşullarının gittikçe zorlaştığını belirtiyor.