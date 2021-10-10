Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ülkedeki büyükelçiliklerin basın ataşeleri ile akredite medya kuruluşlarının temsilcilerini Şuşa'ya götürdü.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri katılımcılara işgal döneminde Ermenilerin tarihi ve kültürel varlıklara verdiği zararları anlattı.

Tahribatların izlerini silmek için yürütülen çalışmaları gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, yabancı misyon temsilcilerinin işgal döneminde Şuşa'da Ermenilerce yapılan tahribatları ve Azerbaycan'ın imar çalışmalarını kendi gözleriyle görmelerini istediklerini söyledi.

Ziyaret kapsamında Şuşa'nın özgün mimari tarzı hakkında bilgi de verildi, geleneksel Azerbaycan müziklerinden en seçkin örnekler düzenlenen mini konser ile katılımcılara sunuldu.