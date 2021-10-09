ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın, İsrailli ve BAE'lı mevkidaşlarıyla "İbrahim Anlaşması"nın (Abraham Accords) imzalanmasından bu yana kaydedilen aşamayı ele alacağı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Bilinken'ın ikili ve üçlü görüşmelerinde gelecekteki fırsatlar, iş birliği ve bölgesel güvenlik ve istikrar gibi konuların gündeme geleceği ifade edildi.