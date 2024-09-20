WSJ: Pentagon, İsrail'in Lübnan'a karşı kara saldırısını değerlendirdiği izleniminde

WSJ'nin haberinde, Pentagon'un, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişleterek karadan saldırı düzenleyeceğine ilişkin endişelerine yer verildi.

Bir savunma yetkilisine dayandırılan haberde, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından, Pentagon'un izleniminin, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırıları yapmayı değerlendirdiği yönünde olduğu öne sürüldü.

Haberde, son patlamalardan önce bile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bir bakanlık yetkilisine İsrail'in Lübnan'a yakında bir saldırı başlatmasından "endişelenildiğini" söylediği kaydedildi.

Lübnan'daki patlamaların ardından endişelerinin arttığının altını çizen bir savunma yetkilisinin "Bu durumun kontrolden çıkmasından büyük endişe duyuyorum" ifadesini kullandığı aktarıldı.

Öte yandan haberde, ABD'li yetkililerin, saldırı için İsrail'de kuvvetlerin bir kısmının Lübnan sınırına kaydırıldığına dair bir gösterge olmadığı ve böyle bir hazırlığın bile haftalar alabileceğini ancak İsrail'in küçük bir askeri güçle daha dar kapsamlı ve hızlı operasyonlar yapabileceği görüşünde olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından ülkesinin odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını söylemişti.