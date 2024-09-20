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Dünya
AA 20.09.2024 13:35

WSJ: Pentagon, İsrail'in Lübnan'a karşı kara saldırısını değerlendirdiği izleniminde

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısı seçeneğini değerlendirdiği izlenimine sahip olduğunu iddia etti.

WSJ: Pentagon, İsrail'in Lübnan'a karşı kara saldırısını değerlendirdiği izleniminde
[Fotograf: AA]

WSJ'nin haberinde, Pentagon'un, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişleterek karadan saldırı düzenleyeceğine ilişkin endişelerine yer verildi.

Bir savunma yetkilisine dayandırılan haberde, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından, Pentagon'un izleniminin, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırıları yapmayı değerlendirdiği yönünde olduğu öne sürüldü.

Haberde, son patlamalardan önce bile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bir bakanlık yetkilisine İsrail'in Lübnan'a yakında bir saldırı başlatmasından "endişelenildiğini" söylediği kaydedildi.

Lübnan'daki patlamaların ardından endişelerinin arttığının altını çizen bir savunma yetkilisinin "Bu durumun kontrolden çıkmasından büyük endişe duyuyorum" ifadesini kullandığı aktarıldı.

Öte yandan haberde, ABD'li yetkililerin, saldırı için İsrail'de kuvvetlerin bir kısmının Lübnan sınırına kaydırıldığına dair bir gösterge olmadığı ve böyle bir hazırlığın bile haftalar alabileceğini ancak İsrail'in küçük bir askeri güçle daha dar kapsamlı ve hızlı operasyonlar yapabileceği görüşünde olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından ülkesinin odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını söylemişti.

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