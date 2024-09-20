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Dünya
AA 20.09.2024 11:54

ABD: İsrail-Hamas arasında ateşkes yakın zamanda mümkün gözükmüyor

ABD’li üst düzey yetkililerin, yakın zamanda İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasının sağlanmasını beklemedikleri belirtildi.

ABD: İsrail-Hamas arasında ateşkes yakın zamanda mümkün gözükmüyor
[Fotograf: AA]

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan yetkililere dayandırdığı haberinde, yakın zamanda Gazze'de ateşkes anlaşması yapılmasının beklenmediği ifade edildi.

ABD'li kaynaklardan biri, Beyaz Sarayın tarafların ateşkes anlaşması metninin yüzde 90'ı üzerinde mutabık kaldığını bildirmesine rağmen söz konusu anlaşmaya "yakın zamanda varılamayacağı" değerlendirmesini yaptı.

Lübnan’da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından "geniş çaplı savaş ihtimalinin arttığını" belirten kaynak, "bu durumun İsrail-Hamas arasındaki diplomatik çabaları daha da karmaşık hale getireceğini" kaydetti.

Başka bir yetkili "ateşkes anlaşmasına varılıp varılamayacağı konusunda şüpheleri bulunduğunu" dile getirirken bu düşüncesinin ardındaki nedenin, taraflar arasında sağlanamayan esir takası ve Hamas'ın talepleri olduğunu aktardı.

ABD'li olmayan başka bir yetkili de Lübnan'da Hizbullah'ın çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması sebebiyle ateşkes anlaşması olasılığının "ortadan kalktığını" belirterek ABD Başkanlık seçiminin sonucunun bu konunun nasıl ilerleyeceğine şekil vereceği değerlendirmesini yaptı.

Ateşkes ve esir takası için müzakereler uzun süredir devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

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