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Dünya
Wall Street Journal 06.11.2023 07:46

WSJ: Gazze'de gözaltılar iki kattan fazla arttı

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi işgal altındaki Batı Şeria'da artan gözaltıları gündeme aldı. Gazete, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı kişilerin sayısının iki kattan fazla artış gösterdiğine dikkat çekti.

WSJ: Gazze'de gözaltılar iki kattan fazla arttı

İsrail ordusu ve İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet yetkilileri, gözaltına alınan kişilerin yarısından fazlasının Hamas'la iltisaklı olduğunu öne sürse de, insan hakkı örgütleri siyasi figürlerin de hedef alındığı büyük bir gözaltı kampanyası yürütüldüğünü söylüyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarını artırdığına dikkat çeken gazete, bunun için alışılmadık şekilde drone'ların ve hava saldırılarının da kullanıldığını yazdı.

Gazete İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da bin 200 kişiyi gözaltına aldığını belirtirken, İsrailli yetkililer bu kişilerden 740'ının Hamas'la ilişkili olduğunu savundu.

Tutuklu haklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Filistinli Tutuklular Topluluğu ise, bu rakamın 2 bin yakın olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail güçleri geçen sene Batı Şeria'da her ay ortalama 500 kişiyi gözaltına almıştı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda şu ana kadar 140'dan fazla Filistinli öldürüldü.

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