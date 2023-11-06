İsrail polisi Kur'an'dan ayet paylaşan Filistinliyi gözaltına aldı

ABD'li yayın organı CNN, Filistinlilerin İsrail polisi tarafından tutuklanma korkusuyla Gazzeli siviller için üzüntülerini dahi ifade edemediklerini yazdı.

CNN'e konuşan 22 yaşındaki Dua Ebu Şenineh, 23 Ekim'de 10-15 kişilik bir polis ekibinin Doğu Kudüs'teki evini bastığını aktardı.

Şenineh, "Bir an bile, benim için geldiklerini düşünmemiştim. Niye geldiklerini sorduğumda, polisler beni iterek telefonumu elimden aldı" ifadelerini kullandı.

Polislerin TikTok ve Facebook hesaplarını kontrol etmeye çalıştığını belirten 22 yaşındaki Filistinli, iki uygulamayı da kullanmadığını, bunu fark eden polislerin Snapchat hesabını incelemeye başladığını anlattı.

"Terörizmi desteklediğimi söylediler"

Şenineh, "Polis hiçbir şey paylaşmadığımız fark etti. Sonrasında WhatsApp'ıma baktı. Kur'an'dan bir ayet paylaşmıştım ve onun peşindelerdi. Terörizmi desteklediğimi söylediler. Buna inanamadım" ifadelerini kullandı.

Şenineh paylaştığı ayetin, "Allah, zalimlerin yaptıklarından habersiz değildir" ifadelerini içerdiğini söyledi.

"Savaşa karşı çıkan her sözü terörizme destek olarak kabul ediyorlar"

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tutuklanan bazı Filistinlilerin avukatlığını yapan Abeer Baker yaşananları, "Polis Gazze'yi savunan ya da savaşa karşı çıkan her sözü, insanların öldürülmesine karşı olduğunuzu söyleseniz bile terörizme destek olarak kabul ediyor" dedi.

İsrail polisi, 7 Ekim'den 25 Ekim'e kadar terörizme destek suçlamasıyla 110 kişiyi gözaltına aldı.

Birçoğu sosyal medya paylaşımlarından kaynaklanan gözaltılar sonrasında sadece 17 kişiye suçlama yöneltildi, diğerleriyse birkaç gün sonra serbest bırakıldı.

Bu durumun gözaltına alınan kişilerin yaptığı açıklamaların yasadışı olmadığına işaret ettiğini söyleyen Baker, "İnsanlar, kalplerinin Gazze'deki çocuklarla birlikte olduğunu söylediği için gözaltına alınıyor" ifadelerini kullandı.