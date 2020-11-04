Haber Giriş: Kaynak: AA
Wisconsin'de Biden kazandı
[Fotoğraf: AFP]
ABD başkanlık seçimlerinde kilit eyaletlerden 10 delegeye sahip Wisconsin'de Demokratların adayı Biden kazandı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Wisconsin eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.
Bu sonuçla Biden, Wisconsin'dan 10 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.
Etiketler: ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Joe Biden Son DakikaSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 22:51
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