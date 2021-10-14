Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarından Dünya Gıda Programının (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Twitter hesabından, "Afganistan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, ülkede artan açlık krizine dikkati çekti.

Beasley, "Rekor sayıda Afgan aç. Şu anda 1 milyon çocuk, acil müdahale olmadığı takdirde yetersiz beslenmeden ölme riskiyle karşı karşıya. Uluslararası yardım bir an önce ulaşmazsa felaket olacak. Bu açlığa karşı bir savaş." değerlendirmesini yaptı.

"İnsani kriz inanılmaz hızla tırmandı"

WFP Afganistan Temsilcisi Mary Ellen McGroarty de 6 Ekim’de başkent Kabil'de video konferans ile düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki insani krizinin "inanılmaz hızla tırmandığına" ifade etmişti.