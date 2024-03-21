WEFA’dan Berlin’deki Türk dernek temsilcilerine iftar yemeği

Almanya’nın Başkenti Berlin’de Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu WEFA tarafından organize edilen iftar yemeğine Berlin’deki Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Beniz Uluer Kaymak, Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ve Berlin’deki Türk STK Temsilcileri katıldı.

WEFA derneğinde görev yapan kadın kolları tarafından hazırlanan yemekler iftarda davetlilere sunuldu.

Progamda davetlilere hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, WEFA’yı çalışmalarından dolayı tebrik etti.



“Gazze’deki zulümden dolayı buruk bir Ramazan geçiriyoruz”

Batı'daki İslam düşmanlığının, antisemitizmin çok daha yükselmeye başladığını, hayatın yaşama biçiminin çok daha zorlaştığına değinen Sırakaya, Orta Doğu’ya bakıldığında vahşetin ve insanların çekmiş olduğu acılara karşı da duyarsızlığın olağan hale geldiğini belirtti.

Sırakaya, “Bu sene buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Gazze'deki zulmün en kısa zaman içerisinde son bulmasını temenni ediyoruz. Bu zulmün son bulabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımız tüm diplomatik ortamlarda gerekli çalışmalarını yürütüyor.” dedi

WEFA, 70 ülkede çalışmalar yapıyor

Bugüne kadar 70 ülkede çalışmalar yaptıklarını belirten WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, “ Özellikle Asya ve Afrika’da 83 kalıcı eserlerimiz bulunuyor. Bunlar yetimhaneler, yetim okulları, sağlık ocakları gibi kalıcı eserler. Bunun yanı sıra her ay düzenli olarak 5.600 yetime sahip çıkıyoruz. Hayırseverler yetim çocuklara bağışta bulunabiliyor, onlarla yazışabiliyor ve onları ziyaret edebiliyor.” dedi.