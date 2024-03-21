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Dünya
AA 21.03.2024 05:27

İsrail Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 2 Filistinliyi öldürdü.

İsrail Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki El-Menşiyye Mahallesi'ndeki bir alanı insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı.

Saldırıda Nidal Ebu Ubeyd ve İyad Nidal Azmi Kanuh isimli iki Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da Kızılay ekiplerinin Nur Şems Kampı'na girerek kamp içindeki sağlık noktasından 2 gencin cenazesini aldığı ifade edildi.

Çok sayıda İsrail askeri aracı bu gece Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Cebel en-Nasr, Cebel es-Salihin bölgesi ve doğu girişine konuşlanıp, çevresine keskin nişancılar yerleştirmişti ve kampı kapalı askeri bölge ilan ederek buradan çıkış ve girişi yasaklamıştı.

İsrail güçleri, Cebel es-Salihin'de vatandaşların evlerine baskın düzenleyerek arama yapmış ve ev sakinlerini sorguya çekmişti.

İsrail buldozerleri şehrin doğusundaki Aktaba kavşağını ve kampın karşısındaki yeni caddeyi yıkarak altyapıyı tahrip etmişti.

İsrail güçleri ayrıca keşif uçakları eşliğinde şehrin batı ve güney girişlerinden 50'den fazla ağır araç ve buldozerlerle şehre büyük bir baskın düzenleyerek ana caddeler ve Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesi çevresi ile Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarının bitişiğindeki Es-Sikke Caddesi ve Nablus Caddesi'nde dolaşmıştı.

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