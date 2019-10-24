Kod adları, Mazlum Kobani ya da Şahin Cilo. Asıl adı ise Ferhad Abdi Şahin.

Terör örgütü PKK/YPG'nin üst düzey yöneticilerinden biri ve sözde komutanı.

Şahin, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu olarak biliniyor.

2008'de Şemdinli Aktütün Karakolu'nda 17 askerimizin şehit olduğu saldırı gibi çok sayıda kanlı eylemin planlayıcısı.

2015'ten bu yana Türkiye'nin kırmızı listesinde ve başına 4 milyon dolar ödül konulmuş durumda.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününde, Suriye'den Irak'a kaçan terörist için ABD'nin çabaları sürüyor.

5 senatör harekete geçti

ABD Başkanı Trump'ın telefonla görüştüğü terörist elebaşına Washington'daki bazı çevreler, vize vermenin yollarını arıyor.

Lindsey Graham'ın başını çektiği 5 senatör, terörist elebaşı için vize sürecinin hızlandırılmasını istedi.

Ancak terör örgütü PYD'nin sözde yöneticisi Salih Müslim için aynı çaba gösterilmemişti.

Terörist Salih Müslim, 2015 ve 2017'de ABD'ye vize başvurularında bulunmuş, ancak ret cevabı almıştı.

Terörist elebaşı Şahin, Suriye iç savaşının başlaması ile birlikte terör örgütü PKK'nın sözde Suriye kolu YPG'nin başına geçti.

Bu süreçte ABD'nin sahada doğrudan irtibat kurduğu isim oldu.

Terörist elebaşı, PKK bağlantılı "Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu" ismiyle bir örgüt kurarak Esed'le anlaşmayı planlıyordu.

Amaç ise, resmi bir devletin ardına sığınarak Fırat'ın doğusundaki terörist eylemlerini sürdürmek.

Kaynak: TRT HABER