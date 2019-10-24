Dünya
Afganistan'da Dehene-i Guri ilçesi Taliban'dan geri alındı24 Ekim 2019 Perşembe 15:41 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 15:45
Yaklaşık 3 yıl önce Taliban kontrolüne geçen Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Dehene-i Guri ilçesi, hükümet güçlerinin kontrolüne geçti.
[Fotoğraf: Reuters ]
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Dehene-i Guri ilçesini Taliban'dan geri almak için operasyon düzenlediği bildirildi.
Operasyonda çok sayıda Taliban üyesinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, ilçenin örgütten temizlendiği kaydedildi.
Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan dehene-i guri taliban