Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn ilçesinde Süryani kilisesini terör üssüne çevirdiği anlaşıldı.

Terör örgütünün gerçek yüzü

Görüntülerde kilisenin bahçesinde teröristlerin havan topu saldırısı düzenlemek amacıyla kurdukları demir ayaklar dikkati çekti.

Rasulayn'ın YPG/PKK'dan kurtarılmasının ardından ibadethanelerine dönen Süryani Katolik Kilisesi'nin Rasulayn temsilcisi Fevvaz Abdülahed Ebu Selam, mabetlerinin zarar görmediğini ancak teröristlerin saldırısında papazın evinde hasar olduğunu aktardı.

Teröristlerin dini mekanları saldırı amaçlı kullanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ebu Selam, şöyle konuştu:

"Kiliseye geldikten sonra bahçedeki havan toplarını gördük. 3-4 farklı yere konuşlandırılmış. Bunlarla sivilleri vuruyorlardı. Kilise içerisinde şu noktayı vurdular. Burada Kilise papazı kalıyordu. Evini PKK/YPG vurdu."

Suriye Milli Ordusu'na teşekkür

Kilise temsilcisi Ebu Selam, ibadethanelerinin 1932'de inşa edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kilise bu bölgede yaşayan bütün halka açıktı. İster Katolik ister başka bir mezhebe mensup olsun ihtiyacı olan herkes girebilirdi. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırdı. Kiliseyi koruma ve temizleme çabalarından ötürü SMO unsurlarına teşekkür ederiz."

Rasulayn'daki Kiliseler Caddesi'nde Süryani Katolik Kilisesi ile karşı karşıya bulunan Süryani Ortodoks Kilisesi'nin temsilcisi Abdurrahman Diyab da bölgenin terörden temizlendiği sırada kiliselerin zarar görmediğini söyledi.

Diyab, şöyle konuştu:

"Biz buranın halkıyız. Çatışmalar sırasında evlerimizden dışarı çıkamamıştık. Özgür Suriye Ordusu (yeni ismiyle SMO) gelince ne keskin nişancı, ne terör ne de silah korkusu duyduk. Evlerimizden rahatça dışarı çıktık. Kiliseler Caddesi, bu sokak tamamen temiz. PKK PYD olsun, diğer terör örgütleri olsun, kim olursa olsun terör terördür."

"Hristiyan kardeşlerimizi evlerine dönmeye davet ediyoruz"

SMO komutanlarından Seyf Ebu Bekir, kiliseyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Ebu Selam amcamıza teşekkür ederiz. Hristiyan kardeşlerimizi evlerine dönmeye davet ediyoruz. Rasulayn'daki Hristiyanları ve onların ibadethanelerini korumak bizim vazifemiz" dedi.

Ebu Bekir, YPG/PKK'lı teröristlerin kiliseyi karargah ve saldırı üssü olarak kullandığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Rasulayn'ı terör örgütü PKK/PYD'den temizledikten sonra, ilçedeki ibadet mekanlarının tümünün korunması bizim sorumluluğumuz altındadır. Bütün Süryani, Hristiyan ve Ermenilere sesleniyoruz. Sizler bizim kardeşimizsiniz. Bölge terör örgütlerinden arındırıldı. Suriye halkı birdir. Biz inşallah güvenliği ve istikrarı tekrardan getireceğiz. Biz, Hristiyan kardeşlerimiz ve Ermeni kardeşlerimizin burada bulunmasından gurur duyarız."

Kaynak: AA