Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Washington'da göçmenler nedeniyle 'acil durum' ilan edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD'nin başkenti Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, Texas ve Arizona'dan gelen göçmen otobüsleri nedeniyle "acil durum" ilan etti.
ABD'nin başkenti Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın açıklamasında, Texas ve Arizona eyaletlerinden başkente gönderilen göçmen otobüslerine dikkati çekti.
Kentte bu nedenle "acil durum" ilan ettiklerini belirten Bowser, bu sayede İç Güvenlik Bakanlığı ile ortak göçmen hizmetleri ofisi kurabileceklerini ve gelen göçmenlere mali destek verebileceklerini kaydetti.
Bowser, nisan ayından bu yana kente Arizona ve Texas'tan 9 bin 400 göçmen taşındığını dile getirdi.
ABD'de Cumhuriyetçi eyaletlerin valileri, Meksika sınırından gelen yasa dışı göçmenleri otobüsler ile Washington DC ve New York gibi Demokrat eyaletlere gönderiyor.
Etiketler: ABD Düzensiz Göçmenler Göç
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