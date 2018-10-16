Washington Post'tan 'Kaşıkçı' iddiası

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardındaki sır perdesi henüz aralanmadı.

Kaşıkçı'nın çalıştığı Washington Post ilginç bir iddia ortaya attı.

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yazarı olduğu Washington Post, Cemal Kaşıkçı olayına karışan 7 Suudi Arabistan vatandaşının pasaport bilgilerini yayınladı.

Gazete, Kaşıkçının öldürüldüğünü iddia ederek pasaport kayıtlarını yayımladığı 7 kişinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Türkiye olayın ardından hemen soruşturma başlattı. Türk ve Suudi ortak çalışma ekibi dün konsoloslukta aramalara başladı. Henüz yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, grup ilk toplantısını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirmişti.

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer ile olay yeri inceleme ekipleri, dün akşam saatlerinde geldikleri konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber