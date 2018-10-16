İsrail askerleri Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Deyr el-Belah'ın doğusunda düzenlenen işgal karşıtı gösterilerde 5 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Yaralıların tamamının vücutlarının alt bölgelerinden vurulduğu aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden işgal karşıtı gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA